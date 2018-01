Die Mitglieder des Fußballvereins Rot-Weiß Erfurt haben am Samstag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Das Gremium mit fünf Mitgliedern wird nun von Michael Tallai, dem Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen, angeführt. Weiterhin gehören unter anderem der langjährige SPD-Landtagsabgeordnete Heiko Gentzel und Dirk Steeger, einer der Geschäftsführer des Sponsoren Autohaus König, dem Vereinsaufsichtsrat an. Die Gewählten waren auf einer gemeinsamen Liste angetreten. Weitere Kandidaten hatten sich nicht zur Wahl gestellt.

In Zukunft könnte der Aufsichtsrat um bis zu drei weitere Mitglieder, beispielsweise Vertreter neuer Sponsoren, vergrößert werden. Etwa 700 RWE-Mitglieder haben die Liste mit großer Mehrheit bei nur acht Gegenstimmen und zwölf Enthaltungen bestätigt. Insgesamt zählt der Verein rund 2.600 Mitglieder.

Michael Tallai führt den neuen Aufsichtsrat von Rot-Weiß Erfurt an. Bildrechte: MDR/Uta Fischer Wahl und Aussprache fanden hinter verschlossenen Türen statt. Ein Mitglied hatte zu Beginn der Versammlung den Antrag gestellt, die wesentlichen Punkte der Tagesordnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuarbeiten. Vertreter von Präsidium oder Aufsichtsrat widersprachen nicht - offenbar teilten Fans und Vereinsführung den Wunsch, die Debatten um die sportlichen und finanziellen Krisen zunächst einmal unter sich zu führen. Im Anschluss berichteten die Mitglieder übereinstimmend, die Sitzung im Parksaal der Steigerwaldarena sei sehr sachlich gewesen. Dennoch hätten die kritischen Fragen überwogen.

Fragen gab es beispielsweise zu neuen Sponsoren. Laut Präsident Frank Nowag sei der Verein immer noch in Gesprächen mit Geldgebern. Die finanzielle Zukunft von Rot-Weiß sei für den Fall eines Abstiegs immer noch nicht geklärt. Laut Nowag würde dann der mit mehr als 5,5 Millionen Euro überschuldete Verein eine Planinsolvenz hinlegen, um in der kommenden Saison schuldenfrei in der Regionalliga durchstarten zu können. Ebenso hatten die etwa 700 stimmberechtigten Mitglieder Fragen zum Beitrag der Stadt Erfurt. Hier antwortete das ebenfalls anwesende Mitglied Andreas Bausewein in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister und stellte Hilfen in Aussicht, da sich die Wogen im Verein nun geglättet hätten.

Die Wahl des Aufsichtsrates war dann fast eine Formsache. Entschieden wurde über die erst am vergangenen Mittwoch vorgestellte Liste mit Vertretern der rivalisierenden Sponsorengruppen. Weitere Kandidaten gab es nicht. So konnte der fünfköpfige Aufsichtsrat im Block und offener Abstimmung gewählt werden. Die knapp 700 Mitglieder stimmten der Liste per Handzeichen zu. Acht Mitglieder versagten diese Liste ihre Zustimmung, zwölf enthielten sich.

Neben Tallai bilden der ärztliche Direktor des Helios-Klinikums, Dirk Eßer, der Erfurter Anwalt Rolf Hildebrandt, der langjährige SPD-Landtagsabgeordnete Heiko Gentzel und Dirk Steeger, einer der Geschäftsführer des Sponsoren Autohaus König, den neu gewählten Aufsichtsrat. Es ist verabredet - und das gehörte zum Kompromiss der konkurrierenden Gruppen -, dass Tallai nach 18 Monaten sein Amt an Eßer abgibt. Eßer gilt als Vertrauter des im November entlassenen Ex-Präsidenten Rolf Rombach.

Rombach war am Sonnabend zwar anwesend, verzichtete aber auf eine Wortmeldung, so wie seine Person, seine Verdienste und Fehlentscheidungen auch in der Aussprache zu den Berichten an die Mitgliederversammlung keine Rolle spielten. Erst ganz am Ende der fünfstündigen Versammlung stand Rombach dann doch noch mal im Rampenlicht. Ehrenpräsident Klaus Neumann dankte Rombach für zwölf aufopferungsvolle Jahre an der Spitze des Vereins.

Als dann die meisten Mitglieder schon Zuhause waren, lag die Auszählung zur Entlastung des Vorstandes schließlich vor. So bekam kaum ein Mitglied mit, dass Rombach, seinem Vize Andreas Kalt und dem bisherigen Aufsichtsratschef Peter Kästner die Entlastung verweigert worden war. Das gilt als größtmögliches Misstrauensvotum von Vereinsmitgliedern gegenüber ihren Vereinsoberen. Rechtlich lässt ein solcher Schritt dem Verein die Möglichkeit, Regressforderungen an Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder zu stellen.

Die Mitgliederversammlung hatte eigentlich schon im November stattfinden sollen, wurde aber aufgrund von Unstimmigkeiten in der Führungsebene verschoben. Dem Verein fehlen zudem 600.000 Euro, um die dritte Liga halten zu können und nicht in die Insolvenz abzurutschen.