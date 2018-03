Dem Antrag von Fußball-Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt auf Insolvenz in Eigenverantwortung ist vorläufig stattgegeben worden. Wie der Sprecher des Amtsgerichts Erfurt MDR THÜRINGEN, Richter Michael Müller-Hilgert, sagte, wurde dem Verein am Freitag ein Sachwalter beigeordnet. Der Erfurter Anwalt Volker Reinhardt soll in den kommenden Wochen den Verein bei dem Verfahren begleiten. Die zuständige Richterin werde in spätestens sechs Wochen entscheiden, ob die Insolvenz in Eigenverantwortung überhaupt Sinn macht.