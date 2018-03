Dabei soll es Präsident Frank Nowag gewesen sein, der den Gang zum Insolvenzrichter lange Zeit gescheut hatte. "Der Präsident will erst anmelden, wenn es sportlich nicht mehr reicht", so die Information eines Aufsichtsrates nach einer Gremiumssitzung am 7. März. Die Niederlage gegen Karlsruhe am vergangenen Wochenende sorgte offenbar zu einem Umdenken. Auch Nowag ließ an diesem Abend alle Hoffnung fahren – und meldete am späten Dienstagabend die Insolvenz an.