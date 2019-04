Nach einem pietätlosen Post auf der Online-Plattform Instagram hat sich der Fußballer Daniel Rechberger entschuldigt. Der 23 Jahre alte Spieler des FC Rot-Weiß Erfurt hatte sich in Berlin inmitten der Stelen des Holocaust-Mahnmals ablichten lassen - in Model-Pose. Das Foto veröffentlichte er und untertitelte es mit Hashtags wie #goodlife (gutes Leben), #dontworry (keine Sorgen) und #enjoy (genieße). Mannschaftskameraden und die Teammanagerin sollen auf "Gefällt mir" geklickt haben. Bei Instagram hat Rechberger mehr als 48.000 Abonnenten.

Weil sein Post schnell überregional für Empörung sorgte, entfernte der aus Österreich stammende Rechberger das Foto von seinem Instagram-Account. Danach entschuldigte er sich an gleicher Stelle für den "unbedachten Post". Jeder Mensch mache Fehler. Es liege ihm fern, jemandem "zu nahe zu treten" oder "in irgendeiner Form zu brüskieren". Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch betonte er, unüberlegt gehandelt zu haben. Die Bedeutung des Ortes sei ihm nicht bewusst gewesen. RWE-Insolvenzverwalter Volker Reinhardt stärkte ihm den Rücken. Rechberger habe sich "keine Gedanken gemacht". Er sei weit davon entfernt, rechtes Gedankengut zu haben.