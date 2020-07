Fußball Zukunft von Rot-Weiß-Erfurt offenbar gesichert

Der Verein wird in der Oberliga an den Start gehen, auch wenn die Saison noch nicht komplett durchfinanziert ist. Vereinsspitze und Insolvenzverwalter haben sich auf letzte Details geeinigt. So bleiben die Markenrechte beim Verein und können nicht an Dritte verkauft werden. Wie groß der Etat für die Oberliga-Saison sein wird, ließ die Vereinsspitze offen.