Bei dem Verfahren gegen die Knast-Bande handelt es sich um einen der bisher längsten Strafprozesse in Thüringen. Zehn Gang-Mitglieder waren Ende 2014 zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ihnen war damals vorgeworfen worden, sich zu schweren Straftaten verabredet zu haben. So sollen sie 2012 einen Überfall auf einen Mann in Weimar geplant haben, dem sie die Ohren abschneiden wollten. Zudem ging es um Raub und Erpressung. Gegen die Urteile hatten die Angeklagten und auch die Staatsanwaltschaft Gera beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt. Dort dauerte es fast zwei Jahre, bis die Urteile in Teilen aufgehoben und an das Landgericht Erfurt zur Neuverhandlung zurückverwiesen wurden. Dann gingen noch einmal gut drei Jahren ins Land, bis es zum Prozessauftakt in dieser Woche kam.