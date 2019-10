"Gerade in Zeiten des Brexit ist dieser Besuch enorm wichtig. Er zeigt, dass wir unsere englischen Freunde nicht alleine lassen", sagt Matthias Rein, Superintendent vom Evangelischen Kirchenkreis Erfurt gegenüber MDR Thüringen.

Derzeit sind 110 Sängerinnen und Sänger der Erfurter Augustiner-Kantorei in England auf Konzertreise. Noch bis Sonntag gibt der Chor insgesamt acht Konzerte in der Grafschaft Yorkshire. Mittwoch stand ein großer Auftritt in der Kathedrale von Bradford auf dem Programm. Gesungen wurden unter anderem bekannte Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Johann Sebastian Bach. Unter Leitung von Dietrich Ehrenwerth.