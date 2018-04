Ausgebüxte Schafe behindern Verkehr auf der A71

Die Schafe auf der A71 kamen mit dem Schrecken davon. Bildrechte: MDR/Polizei Erfurt

Ausgebüxte Schafe haben am Sonntag auf der Autobahn 71 bei Erfurt die Polizei auf Trab gehalten. Die Tiere hatten sich an einem Autobahnparkplatz durch die Öffnung eines Wildschutzzaunes gezwängt und waren auf die Fahrbahn gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Dort irritierten sie die Autofahrer, mehrere setzten Notrufe an die Polizei ab.



Auch der Schäfer hatte die Polizei alarmiert. Die Besatzung eines Streifenwagens kam, gemeinsam mit dem Schäfer trieben die Beamten die sechs Schafe wieder hinter die Leitplanke und zurück zur Herde. Dafür wurde eigens ein Loch in den Zaun geschnitten und anschließend wieder geschlossen. Schäden gab es nicht, wie es weiter hieß. Nur die Schafe hatten sich mächtig erschreckt, so die Polizei.