Am Erfurter Hauptbahnhof ist es am späten Abend (21.42 Uhr) zu einem Schusswaffeneinsatz der Polizei gekommen. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN haben Beamte der Bundespolizei bei einer geplanten Festnahme zweier Tatverdächtigen ihre Dienstwaffen abgefeuert. Die Landeseinsatzzentrale bestätigte auf Anfrage die Schussabgabe - Details kann sie derzeit aber nicht nennen.

Bildrechte: MDR/ Stefan Eberhardt

Nach MDR THÜRINGEN Recherchen war die Festnahme im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der hessischen Polizei geplant. Ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) der hessischen Polizei hatte zwei Tatverdächtige - einen Mann und eine Frau aus dem Raum Eschwege - verfolgt und in Erfurt verloren. Dabei soll es um Drogengeschäfte gegangen sein.



Die Bundespolizei stellte das Pärchen am Bahnhof fest und wollte die beiden Hessen verhaften. Dabei gaben die Bundespolizisten zwei Warnschüsse sowie zwei gezielte Schüsse ab. Der Mann wurde in der Schulter getroffen. Beide Tatverdächtige wurden kurz darauf vom MEK Hessen festgenommen.