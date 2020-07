Nach einem Angriff auf eine Gruppe im Erfurter Hirschgarten am vergangenen Wochenende ermittelt jetzt der Staatsschutz. Wie das Landeskriminalamt Thüringen (LKA) mitteilte, sind einzelne Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits mit rechtsmotivierten Straftaten in Erscheinung getreten. Deshalb ermittelt die Kriminalpolizei in Erfurt gemeinsam mit der Staatsschutzabteilung des LKA.