Auch ein Viertel Jahr nach Bekanntgabe der Schließungspläne für die Funke-Zeitungsdruckerei in Erfurt sind Sozialplan-Verhandlungen nicht in Sicht. Voraussetzung sei zunächst eine schlüssige Begründung für die Pläne die Druckerei zu schließen, sagte Jan Schulze-Husmann von der Gewerkschaft Verdi MDR THÜRINGEN. Nachvollziehbare Gründe habe die Essener Funke-Geschäftsführung noch immer nicht geliefert. Auch der Wunsch nach einem persönlichen Gespräch mit den Entscheidern und einem Treffen mit den Mitarbeitern in Erfurt sei jetzt in einem Brief abgelehnt worden, sagte Schulze-Husmann.

Das Unternehmen will das Druckzentrum in Erfurt-Bindersleben Ende 2021 schließen. Rund 100 Druckmitarbeiter, 170 Versandhelfer sowie eine schwankende, dreistellige Anzahl an Leiharbeitern würden ihre Jobs verlieren.

Verkleinerte Druckerei rentabler

Die Gewerkschaft hält eine Neuinvestition in eine verkleinerte Druckerei in Erfurt für rentabler als die von Funke vorgesehene Komplettschließung. Verdi stützt sich eigenen Aussagen zufolge auf ein Gutachten, dem Zahlen des Verlages zugrunde liegen. Demnach würde die Schließung und der Tageszeitungsdruck außerhalb Thüringens für deutlich steigende Transportkosten sorgen. Außerdem müsste die Funke-Druckerei in Braunschweig für mehrere Millionen Euro aufgerüstet werden, um dort, wie angedacht, den Allgemeinen Anzeiger zu drucken.

Funke will Investitionskosten vermeiden

Der Funke-Verlag hofft jedoch, diese Investitionskosten teilweise vermeiden zu können. Außerdem strebt der Verlag eigener Aussage zufolge an, dass die Redaktionen gegen 20 Uhr an den Zeitungen des Folgetages arbeiten können, auch wenn außerhalb Thüringen gedruckt wird. Die Gewerkschaft fürchtet einen früheren Redaktionsschluss zulasten der Aktualität und Attraktivität der Thüringer Zeitungen. Wo die Tageszeitungen "Thüringer Allgemeine", "Thüringische Landeszeitung" und "Ostthüringer Zeitung" ab 2022 gedruckt werden, ist laut Funke bislang nicht entschieden.