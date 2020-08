Begrünungssatzung Genug Schotter: Verbietet Erfurt Kiesgärten?

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Flo Hossi

"Pflegeleicht und modern" - so die Hoffnung auf der einen Seite - eine "ökologische Katastrophe" so die Argumente auf der anderen Seite. In Erfurt will die Stadtratsfraktion der "Mehrwertstadt" noch dieses Jahr erreichen, dass Schottergärten verboten werden.