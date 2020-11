In der Diskussion um ein Verbot von sogenannten Schottergärten in Erfurt liegen jetzt konkrete Zahlen vor. Die Stadtratsfraktion "Mehrwertstadt" hat Daten ihrer Wärmebild-Messungen veröffentlicht. Im August 2020 hatte die Fraktion drei Wochen lang an verschiedenen Stellen in der Stadt und zu verschiedenen Uhrzeiten für ein Experiment die Temperatur von geschotterten und begrünten Vorgärten gemessen.