Am Montagnachmittag konnte ein Schwan von der Polizei gerettet werden. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mehrere Autofahrer haben sich auf der A71 bei Erfurt als besonders tierfreundlich erwiesen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Montagnachmittag mehrere Autofahrer bei der Polizei gemeldet, weil sich ein Schwan auf der Autobahn befand.

Ein Pkw-Fahrer hielt sogar auf der Autobahn an und versuchte, das Tier von der Straße zu bekommen. Als die Polizisten eintrafen, griff ein Beamter beherzt zu. Mit seiner Jacke gelang es ihm, den großen Vogel einzufangen. Die herbeigerufenen Feuerwehrleute ließen den Schwan schließlich in Mittelhausen unversehrt wieder in die Freiheit.