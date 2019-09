Thüringer Schweinehalter sehen sich in ihrem Bemühen, für mehr Tierwohl zu sorgen, von der Politik ausgebremst. "Wir sind gerne bereit, in mehr Tierwohl zu investieren", sagte Roland von Asten, Vorstandsmitglied der Interessensgemeinschaft der Schweinehalter in Thüringen, am Montag in Erfurt. "Aber für uns herrscht derzeit eine sehr große Rechtsunsicherheit. Vorschriften, die heute gelten, können schon morgen wieder hinfällig sein."