An den Gleisen der Straßenbahn im Erfurter Norden ist ein Schwerverletzter gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, starb der Mann noch in der Nacht zu Dienstag am Einsatzort - trotz versuchter Wiederbelebung. Der Fahrer der Straßenbahn hatte Notarzt und Rettungswagen gerufen.