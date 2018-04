Polizisten und Feuerwehrleute am Einsatzort, einem Straßenbahn-Gleis im Erfurter Norden. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Ein Unfall mit der Straßenbahn gilt demnach als wahrscheinlich: Der 72-Jährige stürzte den Ermittlungen zufolge ins Gleisbett und wurde daraufhin von einer Bahn erfasst. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war. Er war am späten Montagabend schwer verletzt an den Schienen der Straßenbahn im Ortsteil Ilversgehofen entdeckt worden. Kurz darauf starb er am Einsatzort.



Die per Notruf verständigten Beamten waren zunächst von einem Unfall mit einer Straßenbahn ausgegangen. Die Lage, in der der Mann gefunden wurde, und die Art der Verletzungen hätten jedoch Fragen aufgeworfen, ob es sich tatsächlich um einen Verkehrsunfall handelte. Deshalb wurden Fachleute von Kriminalpolizei, Landeskriminalamt, Rechtsmedizin und ein Unfall-Sachverständiger dazugerufen. Die Leiche wurde am Dienstag in der Gerichtsmedizin in Jena obduziert. Das Ergebnis gilt als vorläufig.