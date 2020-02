Der E-Roller-Anbieter Voi wird seine Fahrzeuge voraussichtlich komplett aus Erfurt abziehen. Auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN bestätigte die Stadtverwaltung am Dienstag, dass das Unternehmen seinen Betrieb in der Landeshauptstadt auf unbestimmte Zeit einstellt. Erfurt war ursprünglich als Modellstadt des schwedischen Anbieters geplant.

Voi hatte seine Roller seit Juli 2019 in Erfurt zum Mieten angeboten. Das Angebot stieß zunächst auf reges Nutzerinteresse. Eine Häufung von Zwischenfällen hatte die orangenen Kleinfahrzeuge jedoch mitunter in Verruf gebracht. In sozialen Netzwerken im Internet fanden sich Berichte über achtlos geführte oder willkürlich abgestellte Roller.