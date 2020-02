Die Strecke ist knapp vier Kilometer lang und führt vom Domplatz über die Andreasstraße, Moritzwallstraße, den Talknoten bis hin zur Johannesstraße. Am Juri-Gagarin-Ring biegt der Tross in Richtung Anger ab, um dann über die Martkstraße zurück zum Domplatz für Jux und Tollerei zu sorgen. Die Narren starten um 13 Uhr am Domplatz. Auf dem Domplatz wird nach einem Jahr Pause wieder im Festzelt gefeiert. Am Freitag steht der Familienkarneval auf dem Plan, am Samstag steigt die Schlager- und am Sonntag die Umzugsparty.

Innenstadt für Verkehr gesperrt

Bereits vor dem Start des Umzugs am Sonntag müssen Autofahrer und Fußgänger mit erheblichen Einschränkungen entlang der Zugstrecke und in deren Umfeld rechnen, teilt die Stadt Erfurt mit. Dort, wo die Narren langziehen, herrscht von 11 bis 18 Uhr Fahrverbot. Auch im öffentlichen Nahverkehr kann es am Samstag und Sonntag zu Beinträchtigungen kommen. Der Streckenverlauf des Umzugs am Sonntag. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schienenersatzverkehr und Fahrplanänderung

Weil bereits am Samstag die Narren schon das Erfurter Rathaus stürmen, kommt es von 10 bis 12:30 Uhr zu Änderungen auf den Straßenbahnlinien 3, 4, und 6. Noch stärker eingeschränkt wird der Straßenbahnverkehr am Sonntag, teilen die Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) mit. So fahren alle Stadtbahn-Linien sowie die Bus-Linie 90 auf veränderten Strecken. Um zum Hauptbahnhof zu kommen, wird ein Schienenersatz zwischen der Haltestelle "Lutherkirche/SWE" und Ersatzhaltestelle "Robert-Koch-Straße"eingerichtet.

Umzugswagen: Zurückhaltung bei politischen Motiven

Die Wagenbauer der Gemeinschaft Erfurter Karneval (GEC) sind in dieser Session mit politischen Motiven zurückhaltend. Die Karnevalisten würden den Politikern zwar den Spiegel vorhalten, aber auch nicht unnötig provozieren, sagte der Vize-Präsident der GEC Marcus Danz im Vorfeld.

Solche Motivwagen, wie hier 2017, sucht man in diesem Jahr beim Umzug vergeblich. Bildrechte: dpa Der Motiv-Wagen der GEC und der Wagen des Erfurter Prinzenpaares nimmt die Klimapolitik und das Bäume-Fällen für die Bundesgartenschau auf die Schippe. Dabei schaue Till Eulenspiegel traurig auf das Geschehen, sagte Wagenbauer Klaus-Dieter Hornig. Neben Eulenspiegel steht die grüne Puffbohne mit Narrenkappe. In der heutigen Zeit wolle er nicht ganz so kritische Töne auf den Wagen anschlagen, da man nicht wisse, was einem aus dem Publikum entgegengeflogen komme. Die Landespolitik habe vor allem die Büttenredner sehr gefordert. Teilweise hätten sie ihre Reden in der Nacht noch umgeschrieben, so Danz.