Erfurt: Mann nach Übergriffen auf Mädchen in Untersuchungshaft

Nachdem in Erfurt in den vergangenen Wochen wiederholt Mädchen in Bussen und Straßenbahnen sexuell belästigt wurden, ist der mutmaßliche Täter nun offenbar gefasst.

Der Mann sei auf frischer Tat geschnappt worden, sagte eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN. Eine couragierte Augenzeugin habe die Polizei gerufen und den Mann so lange in ein Gespräch verwickelt, bis die Beamten vor Ort waren. Bereits am Samstag wurde er der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft wollte sich weder zum Tatgeschehen noch zum mutmaßlichen Täter detailliert äußern.



Der Mann soll in den vergangenen Wochen Mädchen im Alter zwischen zehn und 13 Jahren unsittlich berührt haben. Die Kinder hatten sich nach den Übergriffen in Bussen und Straßenbahnen ihren Eltern anvertraut. Die wiederum schalteten die Polizei ein. Teilweise hatten sogar Schulleiter in Elternbriefen auf die Vorkommnisse aufmerksam gemacht und zu besonderer Vorsicht gemahnt.