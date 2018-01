Erfurt Polizei beschlagnahmt Tabak in Shisha-Bars

Polizei und Zoll haben am Freitagabend eine Shisha-Bar am Erfurter Juri-Gagarin-Ring durchsucht. Nach Angaben des Hauptzollamts Erfurt wurden in der Bar rund 115 Kilogramm Tabak beschlagt. Zollsprecher Guido Wollenhaupt sagte MDR THÜRINGEN am Sonnabend, der Tabak sei zum Teil nicht versteuert und in Deutschland nicht zugelassen.