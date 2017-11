Es wurde befürchtet und ist jetzt Gewissheit: Das Erfurter Siemenswerk soll entweder verkauft oder Mitarbeiter entlassen werden. Über diese zwei möglichen Optionen informierte der Elektronikkonzern am Freitag die Beschäftigten. In einer Mitarbeiterversammlung hatte Siemens die Pläne vorgestellt. Gut 500 Beschäftigte, die anwesend waren, stürmten daraufhin enttäuscht aus der Versammlung.

Betriebsratsvorsitzender Mario In der Au sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Sie sind hochgradig enttäuscht von der angekündigten Planung und können das in keinster Weise nachvollziehen." Laut In der Au sei für Freitagnachmittag die Produktion gestoppt worden. Auch die Spätschicht werde ihren Dienst nicht antreten. Erst am Montag werde wieder gearbeitet.

Siemensmitarbeiter protestieren vor dem Erfurter Werk. Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel Bernd Spitzbarth von der IG Metall sprach von weit mehr als 200 Stellen, die gestrichen werden sollten. Seinen Angaben zufolge wolle Siemens als eine der Optionen einen "Personalabbau mit Produktverschlankung" vornehmen. Siemens wollte sich dazu am Freitag nicht äußern. Die Stimmung während der Mitarbeiterversammlung sei explosiv gewesen, sagte In der Au. "Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, so eine Stimmung. Tränen sind geflossen."

Es soll Kaufinteressenten geben