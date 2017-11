Der Elektrokonzern Siemens will in den kommenden Jahren 6.900 Jobs weltweit streichen, davon 2.600 in Deutschland. Darüber hat die Personalchefin des Unternehmens, Janina Kugel, die Betriebsräte am Donnerstag informiert. Was mit dem Erfurter Werk geschehen soll, ist bislang unklar. Es werden laut Unternehmen "mehrere Optionen geprüft", unter anderem steht ein Verkauf zur Diskussion. Rund 700 Beschäftigte bauen am Erfurter Standort Generatoren für Gaskraftwerke.

Wolfgang Tiefensee Bildrechte: dpa Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sagte am Donnerstag, die Ankündigungen von Siemens seien weiterhin alarmierend für alle Beteiligten. Eine Schließung sei offenbar zunächst abgewendet, die Aussagen seien derzeit aber noch vage. "Eine Entwarnung ist das nicht", so der Minister. "Das Erfurter Werk ist modern, flexibel und hat hochqualifizierte und hochmotivierte Beschäftigte. Das ist ein Trumpf, den man als Unternehmen nicht so leicht aus der Hand geben darf." Tiefensee kündigte an, dass es in den kommenden Tagen ein Treffen mit Siemens-Vorstand und Betriebsrat zur Zukunft des Standorts Erfurt geben werde.

Kritik am Stellenabbau

Scharfe Kritik übte Tiefensee an der Ankündigung von Siemens, weltweit 6.900 Stellen zu kürzen. Für ein Unternehmen, das gerade erst einen Milliardengewinn eingefahren hat, sollten Stellenstreichungen ganz am Ende stehen, sagte er. Ähnlich äußerte sich Die Linke im Thüringer Landtag. Dieter Hausold, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion, nannte das Vorgehen einen Skandal. Siemens breche sämtliche Absprachen mit Gewerkschaften und Beschäftigten zu Arbeitsplatzgarantien. Die Linke werde für den Erhalt aller Arbeitsplätze in Erfurt und für den Verbleib des Werkes im Siemensverbund streiten. Der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Matthias Hey, forderte umfangreiche Standort- und Beschäftigungsgarantieren für den Fall eines Verkaufs des Generatorenwerks.