Kaputte Grubenstraße Bisher kein Geld für Zufahrt zum Siemens-Werk Erfurt

In München kämpfen am Donnerstag die Beschäftigten des Erfurter Siemenswerkes um ihre Zukunft. Sie wollen ein Konzept für die Rettung des Werkes auf den Tisch legen, damit die rund 700 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ob das die Konzernspitze zu einem Erhalt des Erfurter Standortes bewegt, ist offen. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) übt bereits harsche Kritik. "An den Standorten gibt es die Wahrnehmung, dass die Pläne längst fertig in der Schublade liegen und Alternativen überhaupt nicht mehr ernsthaft geprüft werden", sagte Tiefensee. Die Konzernspitze prüfe für den Standort Erfurt mehrere Möglichkeiten, um das Generatoren-Geschäft langfristig wettbewerbsfähig zu machen, heißt es aus München.

Tonnenschwere Generatoren auf Speziallastern

Das bedeutet auch, dass die gesamte Infrastruktur des Werkes in Erfurt auf dem neusten Stand sein sollte. Sollte! Denn da könnten für die Zukunft enorme Probleme auftauchen. Es geht um die Erfurter Grubenstraße. Sie ist die einzige Zufahrtsstraße zum Werk. Logistisch ist sie existenziell, denn über sie wickelt Siemens 85 Prozent aller Schwerlasttransporte ab. Über 60 solcher Speziallaster verlassen das Werk jährlich. Hunderte tonnenschwere Generatoren werden über Nordthüringen zum Elbhafen Aken in Sachsen-Anhalt gebracht. Von dort geht es dann nach Hamburg in den Überseehafen und in alle Welt. Ein millionenschweres Geschäft und der Garant für die Erfurter Siemens-Jobs.

Doch die Grubenstraße ist seit Jahren in einem baulich extrem schlechten Zustand. Und dieser wird durch den Verkehr mit wöchentlich bis zu 260 tonnenschweren Fahrzeugen nicht besser. Das weiß Alexander Reintjes. Er ist der Leiter des Erfurter Tiefbau- und Verkehrsamtes. Zwar werde von Seiten der Stadt alles dafür getan, dass die Schwerlasttransporte das Werk verlassen könnten, sagte er MDR THÜRINGEN. "Doch auf Grund der umfangreichen Schwerlasttransporte der Firma Siemens hat sich der Zustand der Straße in den letzten Jahren zusehends verschlechtert", so der Amtsleiter. Das liege eben daran, dass die Straße gebaut worden sei, als an Schwerlasttransporte dieser Größenordnung noch nicht zu denken war. Inzwischen sei es so, dass nach den einzelnen Transporten die Straße ständig repariert werden müsse. Das schlucke immer mehr Mittel.

Fördermittel fließen in Straßenbau für Bundesgartenschau

Alle Versuche, die Straße grundhaft zu sanieren, seien bisher am Geld gescheitert. Das wird wohl so auch noch bleiben. Denn auch in den kommenden Jahren würden alle Fördermittel in den Straßenausbau für die BUGA 2021 fließen, sagte Reintjes. Eine Sanierung der Grubenstraße als wichtige Zufahrt für Siemens könne also frühstens 2022 in Angriff genommen werden.

Das könnte aber für den Erhalt des Siemens-Standort und die Entscheidung über die Zukunft der 700 Arbeitsplätze zu spät sein, sagen Firmen-Insider. Das Unternehmen teilte MDR THÜRINGEN mit, dass der baulich schlechte Zustand der Straße bisher nicht bekannt gewesen sei. Siemens gehe davon aus, dass die Schwerlasttransporte auch weiterhin über Grubenstraße das Werk verlassen könnten. Auf die Frage, ob sich das Unternehmen an möglichen Sanierungskosten beteiligen wolle, heißt es: "Grundsätzlich ist es Aufgabe der Kommune, die lokale Infrastruktur instand zu halten." Siemens habe derzeit eine Kostenbeteiligung weder zugesagt noch abgelehnt.

Wenn Siemens sagen würde, die Straße geht gar nicht mehr, dann bauen wir sie sofort neu. Alexander Hilge, Beigeordneter für Bau und Verkehr der Stadt Erfurt

Das neben firmeneigenen Konzepten für den Erhalt des Standortes auch die regionale Politik und ihre Mittel gefordert sein könnten, wird aus der Antwort auf die Frage nach der Zukunft des Werkes deutlich: "Siemens prüft für den Standort Erfurt mehrere Möglichkeiten, um das Generator-Geschäft langfristig wettbewerbsfähig zu machen. Fest steht in jedem Fall: Die Grubenstraße ist eine essentielle Lebensader für das Werk!" Laut dem Beigeordneten für Bau und Verkehr, Alexander Hilge, sind der Schwerlastverkehr oder das Werk durch den Straßenzustand nicht gefährdet. Wenn Siemens erklären würde, die Straße sei unzumutbar, würde man sofort neu bauen, erklärte Hilge. Ein 255 Tonnen schwerer Generatorständer wird mit einer Maschine, die über 30 Achsen verfügt, über die A71 zum Elbhafen Aken gebracht (Archivfoto). Bildrechte: dpa