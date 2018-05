Erfurt: Siemens schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub

Siemens schickt wegen der schlechten Marktlage zehntausende Beschäftigte in den Zwangsurlaub. Wie eine Konzern-Sprecherin am Montag bestätigte, ist auch das Generatorenwerk in Erfurt betroffen. Es gebe eine lokale Vereinbarung zwischen Werksleitung und Betriebsrat. Demnach bleibt das Werk in der Woche nach Pfingsten geschlossen. Siemens begründete den Schritt mit einem "beispiellosen Markteinbruch" im Bereich der Stromerzeugung.

Im Siemenswerk Erfurt sind rund 700 Mitarbeiter beschäftigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Montag hatte der Konzern mitgeteilt, dass es Kraftwerkssparte im laufenden Quartal an möglichst allen Standorten weltweit zu zeitlich befristeten Betriebsschließungen komme. Mit der Zwangspause will der Konzern Kosten in der Sparte einsparen, in der es ohnehin massive Stellenkürzungen geben soll. Verhindert werden könne der Stellenabbau mit Zwangsurlaub und anderen Kürzungen aber nicht, so die Unternehmensleitung.



Damit drohen erstmals seit Jahren betriebsbedingte Kündigungen bei Siemens. Unklar ist, ob das Generatorenwerk in Erfurt mit rund 700 Beschäftigten eine Zukunft im Konzern hat. Insgesamt beschäftigt der Technologiekonzern in der Kraftwerksparte rund 30.000 Mitarbeiter.