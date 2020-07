Siemens übergibt sein Energiegeschäft an das separate Unternehmen Siemens Energy. Die Siemens-Aktionäre haben am Donnerstag auf der Hauptversammlung fast einstimmig für die Abspaltung des Energiezweigs vom Mutterunternehmen gestimmt.

In Thüringen ist das Generatorenwerk in Erfurt mit 500 Beschäftigen betroffen. Für die kam das Ergebnis wie erhofft. Der Betriebsratsvorsitzende des Erfurter Generatorenwerks, Mario In der Au, sagte MDR THÜRINGEN, die Entscheidung sei vor allem eines: eine Chance. Mit "Siemens Energy" würde ein Unternehmen geschaffen, dass überall auf der Welt tätig sein werde.