Kein Verkauf: Siemens-Generatorenwerk Erfurt bleibt Teil des Konzerns

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Proteste für den Erhalt des Erfurter Siemens-Werks gegeben. Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Nach Angaben von Kugel hat die Konzernspitze in der vergangenen Nacht mit dem Betriebsrat und der IG Metall eine weitreichende Vereinbarung über die künftige Ausrichtung des Konzerns erzielt. Dabei hätten die Arbeitnehmer-Vertreter bestätigt, dass sich der Markt im Kraftwerksbereich verändere und damit folglich Einsparungen verbunden seien. Das neue Zukunftsmodell sieht unter anderem vor, das Werk Leipzig zu verkaufen und die Standorte Görlitz, Berlin, Duisburg und Mühlheim umzustrukturieren. Das Werk Offenbach wird geschlossen.



Ein Siemens-Vertreter hatte am Montag angekündigt, dass der Konzern wegen der schlechten Marktlage zehntausende Beschäftigte in einen einwöchigen Zwangsurlaub schicken müsse. Betroffen sei auch das Generatorenwerk in Erfurt. Laut Siemens gibt es dafür auch eine lokale Vereinbarung zwischen Werksleitung und Betriebsrat. Demnach bleibt das Werk in der Woche nach Pfingsten geschlossen. Mit der unfreiwilligen Pause will der Konzern vor allem Kosten in der Kraftwerkssparte einsparen. Verhindert werden könne der Stellenabbau mit Zwangsurlaub und anderen Kürzungen aber nicht, so die Unternehmensleitung.



Siemens hatte im Herbst angekündigt, in den kommenden Jahren in der Sparte 3.300 Arbeitsplätze abbauen und mehrere Werke schließen zu wollen. Weltweit sind es fast 7.000 Stellen.