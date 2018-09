Siemens streicht in Erfurt 200 Stellen

Am Erfurter Siemens-Standort fallen 200 Stellen weg. Das sieht nach Unternehmensangaben ein Eckpunkte-Papier vor, das die Konzernleitung mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbart hat. Demnach sollen im Thüringer Werk künftig nur noch kleine Generatoren produziert werden, die bisher in Berlin gefertigt wurden. Siemens zufolge wird das Werk in Erfurt "grundlegend restrukturiert". Andere Produktionslinien werden demnach eingestellt oder abgegeben.

Im Generatorenwerk Erfurt sind in der Sparte "Power and Gas" gegenwärtig 525 Vollzeit-Mitarbeiter beschäftigt. Nach Protesten von Mitarbeitern und Landespolitikern war der geplante Verkauf des Erfurter Werkes im Frühjahr gestoppt worden. Stattdessen hatte das Unternehmen angekündigt , seinen Standort in der Landeshauptstadt selbst neu auszurichten.

Insgesamt wolle Siemens in der Sparte "Power and Gas" weltweit 500 Millionen Euro sparen, 270 Millionen in Deutschland. Der früher geplante Abbau von 3.400 Stellen in Deutschland reduziere sich nun auf 2.900, hieß es in der Mitteilung weiter. Das liege vor allem am Erhalt des Werkes in Görlitz und einer Fertigung im Berliner Dynamowerk. Laut Siemens ist der Markt für fossile Energieerzeugung kräftig eingebrochen. Deshalb wolle das Unternehmen umstrukturieren und sich vermehrt Zukunftstechnologien widmen.