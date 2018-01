Eisenach, 13:30 Uhr: Schlägerei in Diskothek

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstags ist es in einer Eisenacher Diskothek zu einer Schlägerei unter Frauen gekommen. Eine betrunkene 24-Jährige ging aus bislang unbekannten Gründen auf eine 19-jährige Diskobesucherin los und schupste diese. Eine dritte Frau kam zur Hilfe und wurde schließlich von der 24-Jährigen an den Haaren gezogen und mit der Faust geschlagen. Schließlich ging die Betrunkene auf eine vierte Frau los. Das Sicherheitspersonal konnte die Frau nur mit Mühe und Not von den anderen Diskotheksbesucherinnen trennen. Gegen die 24-Jährige wurde Anzeige erstattet.

Gera, 11:00 Uhr: Wohnhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

In Gera hat es am frühen Montagmorgen in einem Wohnhaus gebrannt. 26 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Zum Teil wurden sie von der Feuerwehr über eine Drehleiter befreit. Sechs Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, zwei müssen zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Die Feuerwehr ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort, mehrere Einsatzfahrzeuge und über 30 Kameraden sind im Einsatz. Nach Angaben eines Polizeisprechers brach das Feuer im Inneren des Wohnhauses vor einer Wohnungstür aus. Die Brandursache ist noch unklar.



Die Kripo ermittelt in alle Richtungen und schließt auch eine Brandstiftung nicht aus. Das dreistöckige Reihenhaus ist zu großen Teilen nicht mehr bewohnbar, da das Feuer mehrere Versorgungsleitungen beschädigt hat. Die Stadt Gera kümmert sich, wo und wie die Bewohner untergebracht werden können. Die Straßensperrungen vor Ort dauern an. Einige der Bewohner mussten bei dem Wohnungsbrand in Gera mit einer Drehleiter befreit werden. Bildrechte: Feuerwehr Gera

Erfurt, 10:45 Uhr: Thüringens erstes Neujahrbaby ist da!

Liam heißt das erste Thüringer Neujahrsbaby in diesem Jahr. Nur neun Minuten nach Mitternacht kam der kleine Mann im Erfurter Heliosklinikum zur Welt. Er ist 51 Zentimeter groß und wiegt 3.950 Gramm. Eigentlich hatte die Familie aus Schwansee geplant Silvester Zuhause mit Freunden zu Feiern - nun kam die Geburt "dazwischen". "Er wollte eben der Erste sein", strahlt Mama Sandy Kirsch. Liam Kirsch ist das erste Neujahrsbaby in Thüringen. Bildrechte: Helios

Fürstenhagen, 10:00 Uhr: Wandern gegen den "Silvesterkater"

Im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal wird am Montag bei der 13. Neujahrswanderung gegen den "Silvesterkater" angelaufen. Losgewandert wird ab 13.30 Uhr.

Teutleben, 09:45 Uhr: Mann verliert nach Böllerexplosion teilweise seinen Finger

In Teutleben im Landkreis Sömmerda ist ein 36-Jähriger schwer verletzt worden, als ein Böller in seiner Hand explodierte. Er hatte den Feuerwerkskörper, der offenbar nicht gezündet hatte, aufgehoben. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass der Zeigefinger der rechten Hand des Mannes zum Teil amputiert werden muss. Zudem erlitt er schwere Verbrennungen.

Jena, 09:30 Uhr: Frisch gebadet ins neue Jahr

In Jena beginnt das neue Jahr mit dem traditionellen Neujahrsbaden. Im Jenaer Südbad (Schleichersee) kann von 13 bis 15 Uhr angebadet werden. Für die abgehärteten Schwimmer stehen heiße Getränke und Duschcontainer mit heißem Wasser bereit.

Bad Langensalza, Blankenhain und Altenburg, 08:15 Uhr: Zigarettenautomaten aufgesprengt

In der Nacht zu Neujahr sind Bad Langensalza, Blankenhain und Altenburg Zigarettenautomaten gesprengt worden. In Bad Langensalza wurden zwei, in den anderen Städten jeweils ein Automat beschädigt. In Bad Langensalza erbeuteten Zigaretten und Bargeld. In Blankenhain flüchteten die Täter ohne Beute. Auch in Altenburg blieben Geld und Zigaretten im Automaten.

In Wasserthalleben im Kyffhäuserkreis ist außerdem ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Dort wurden Zigaretten und Bargeld gestohlen.

Mühlhausen, 08:00 Uhr: Briefkasten nach Böllerexplosion ausgebrannt

In Mühlhausen ist am Neujahrsmorgen kurz vor 2 zwischen 01:45 Uhr und 01:50 Uhr steckte ein unbekannter Täter in Mühlhausen an der Stadtmauer Ecke Stätte einen Briefkasten der Deutschen Post in Brand, indem er einen Feuerwerkskörper hinein warf. Durch den Brand wurde der Briefkasten völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Mühlhausen, 07:30 Uhr: Schlägerei am Neujahrsmorgen

In Mühlhausen sind am Neujahrsmorgen am kleinen Blobach zwei Gruppen in Streit geraten. Daraufhin schlug eine Person auf eine andere ein und verletzte diese. Der Angreifer konnte flüchten. Die Hintergründe zu dem Streit sind nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Mühlhausen, 07:20 Uhr: Fensterscheibe durch Böller beschädigt

In Mühlhausen haben Unbekannte am Silvesterabend gegen 18 Uhr einen Böller gegen eine Fensterscheibe geworfen. Bei der Explosion wurde die Fensterscheibe zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Saalfeld, 07:00 Uhr: Mann mit Rakete verletzt

Im Ratskeller am Markt in Saalfeld ist ein Gast von einer Rakete am Kopf getroffen und dabei verletzt worden. Die Rakete war in Richtung einer Menschenmenge abgefeuert worden. Der Raketen-Abschießende muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Erfurt und Eisenach, 06:45 Uhr: Fußgänger mit Böllern beworfen

In Erfurt haben Jugendliche kurz nach Mitternacht Feuerwerkskörper auf Passanten geworfen. Die Gruppe bewarf von einem Fenster aus eine 29-Jährige und ihren 9-jährigen Sohn. Mutter und Sohn wurden leicht verletzt. Die Polizei umstellte schließlich die Wohnung, aus der die Pyrotechnik geworfen wurde. Dort feierten 18 Personen Silvester. Sie sind der Polizei bereits bekannt. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen schwerem Landfriedensbruch ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereits am Sonnabendnachmittag sind in Eisenach Fußgänger mit Böllern beworfen worden. Der Werfer verwendete dabei ausländische Pyrotechnik. Er warf die Böller im Bereich der Kapellenstraße aus einem Fenster. Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Weida, 06:30 Uhr: Jugendgruppe beschießt Wohnhaus mit Pyrotechnik

In Weida haben 15 bis 20 junge Erwachsene ein Wohnhaus mit Böllern und Raketen beschossen. Der Bewohner rief aus Angst um das Haus und geparkte Fahrzeuge die Polizei. Zuvor hatte er bereits versucht mit der Gruppe zu reden. Der Versuch endete jedoch mit gegenseitigen Beleidigungen. Das Haus und das Auto wurden letztlich nicht beschädigt.

Thüringen, 06:00 Uhr: 648 Notrufe und 69 Brände in der Silvesternacht

Bei der Thüringer Polizei sind in der Silvesternacht zwischen 18 und 6 Uhr 648 Notrufe eingegangen. In der ersten Stunde nach Mitternacht wählten über 137 Anrufer die 110.

Die Polizei verzeichnet am frühen Neujahrsmorgen 120 Einsätze wegen Pyrotechnik. Sieben Personen wurden bei den Vorfällen verletzt. Außerdem wurden 69 Brände durch Böller und Raketen ausgelöst, die durch die Feuerwehr gelöscht werden mussten. Die Feuerwehr rückte auffällig häufig wegen Kleinbränden von ausgetrockneten Büschen und Sträuchern aus. Teilweise wird dabei von Brandstiftung ausgegangen.

Triptis, 04:50 Uhr: Brille "weggesprengt" - 14-Jährige schwerverletzt

Eine 14-Jährige hat in Triptis durch einen explodierenden Böller schwere Augenverletzungen erlitten. Laut Polizeiangaben war der Feuerwerkskörper in der Silvesternacht von einem Unbekannten in die Menschengruppe geworfen worden, in der das Mädchen stand. Die Wucht der Explosion habe ihr die Brille "weggesprengt". Ihr Augenlicht sei gefährdet. Ein gleichaltriger Junge wurde an Gesicht und Hand verletzt. Die beiden Jugendlichen kamen in ein Krankenhaus. Bei dem Sprengkörper soll es sich laut Polizei um einen sogenannten Polen-Böller handeln. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bad Blankenburg, 03:00 Uhr: Nachbarn wegen Brand in leer stehendem Haus evakuiert

In Bad Blankenburg haben vermutlich Feuerwerkskörper einen Brand in einem leerstehenden Haus ausgelöst. Die drei älteren Bewohner des Nachbarhauses wurden vorsorglich evakuiert, da das Feuer drohte auch ihr Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 03:00 Uhr löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Römhild, 01:30 Uhr: Feuer in Papiertonne verursacht Wohnhausbrand

In Römhild im Ortsteil Bedheim im Kreis Hildburghausen ist in der Silvesternacht ein Wohnhaus in Flammen geraten. Eine Papiertonne unmittelbar vor dem Haus hatte Feuer gefangen. Die Flammen waren auf das Vordach des Hauses übergesprungen. Das erste Geschoss war bereit stark verqualmt, als das Knistern des brennenden Holzes der Bewohner weckte. Er konnte sich ins Freie retten. Der Bewohner erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzfahrzeugen und 51 Kameraden im Einsatz. Weitere Bewohner wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Sonneberg, 00:45 Uhr: Schlägerei nach Beschuss mit Pyrotechnik

In Sonneberg ist kurz nach Mitternacht eine Silvesterparty eskaliert. Eine Gruppe Jugendlicher soll die Partygesellschaft mit Feuerwerkskörpern geschossen haben. Daraufhin kam es zu einer Schlägerei. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Erfurt, 00:30 Uhr: Nervenzusammenbruch nach Balkonbrand

In Erfurt brannte ein Balkon im achten Stock eines Hochhauses komplett aus, vermutlich durch eine Silvesterrakete. Die Mieterin war zur Brandzeit nicht in der Wohnung, erlitt aber einen Nervenzusammenbruch und kam ins Krankenhaus.

Thüringen, 00:00 Uhr: Frohes neues Jahr!

In Thüringen klirren die Gläser, die Feuerwerkskörper verschönern den Himmel: Um Mitternacht begrüßen die Thüringer das neue Jahr. MDR THÜRINGEN wünscht allen User, Hörern und Zuschauern viel Gesundheit und Freude für 2018! "Happy 2018": Auch in Erfurt wird das neue Jahr fröhlich begrüßt. Bildrechte: MDR/Alexandra Zielinski

Kahla, 23:45 Uhr: Böller entzündet Bauplane

In Kahla hat ein Böller eine Bauplane entzündet. Die Plane war über ein im Bau befindliches Haus gespannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Gebäude wurde nicht beschädigt.

Erfurt, 23:30 Uhr: Dixie-Klos gesprengt

In Erfurt sind kurz nach 23 Uhr Dixie-Klos gesprengt worden. Die Toiletten wurden dabei vollständig zerlegt. Als Folge der Explosion fiel teilweise sogar die Straßenbeleuchtung aus. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um keinen gewöhnlichen Feuerwerkskörper handelt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Göllingen, 22:30 Uhr: Kaugummiautomat gesprengt - Kaugummispur führt zu Täter

In Göllingen im Kyffhäuserkreis ist Silvesterabend ein Kaugummiautomat mit einem Böller gesprengt worden. Eine Spur Kaugummipäckchen führte die Polizei direkt vor die Haustür des Täters. Er hatte sie beim Abtransport verloren. Gegen den Kaugummi-Dieb wurde Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls erstattet.

Gera, 20:00 Uhr: Böller entfacht Autobrand

In der Geraer Eichenstraße ist gegen 20 Uhr ein Böller gezielt durch ein geöffnetes Seitenfenster eines Pkw geworfen worden. Dabei geriet das Auto in Brand. Die Feuerwehr konnte den Pkw löschen. Die Polizei hat das Auto sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gotha, 17:00 Uhr: Brand in Mehrfamilienhaus