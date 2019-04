Das tote Junge hat nach Zooangaben die Sepsis ausgelöst. Am Sonntag konnte der tote Körper in einer zweistündigen Operation entfernt werden. Den beiden anderen Löwen-Jungen gehe es soweit gut. Allerdings konnte ihre Mutter sie wegen der gesundheitlichen Probleme am Sonntag nicht mehr selbst stillen. Die Welpen werden deshalb gefüttert. Die Geburt der zwei Löwen-Babys war die erste nach 60 Jahren im Erfurter Zoo. Für die Besucher sind die Welpen erst in einigen Wochen live zu sehen. Bis dahin solle es im Zoopark auf Monitoren Videobilder geben.