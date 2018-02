Die Thüringer SPD-Mitglieder sind seit Dienstag aufgerufen, über eine Neuauflage der Großen Koalition in Berlin zu entscheiden. Per Briefwahl können die aktuell 4.100 Genossen ihr Votum abgeben - Ja oder Nein zur Groko.

Groko-Verhandler Carsten Schneider Bildrechte: dpa

Der Thüringer Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, sagte, er sei zuversichtlich, dass die Mitglieder einer Neuauflage des Bündnisses zustimmen werden.



Am Montagabend fand die erste Diskussion mit der Basis statt. Der Landesverband hatte eingeladen. Rund einhundert Mitglieder vor allem aus dem Raum Erfurt diskutierten hinter verschlossenen Türen. Gemessen an der Lautstärke wurde offenbar kontrovers und leidenschaftlich debattiert.



Am Dienstagabend wollen sich die Sozialdemokraten in Suhl treffen. Zeit für ihre Entscheidung und Abgabe der Stimme per Briefwahl haben die Sozialdemokraten bis zum 2.März. Die Thüringer SPD hatte sich auf einem Parteitag im Dezember per Beschluss gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot ausgesprochen.