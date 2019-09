Die Thüringer SPD hat am Mittwoch ihren Landtagswahlkampf eröffnet. Zur Auftaktveranstaltung im Erfurter Steigerwaldstadion rief SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee zu Geschlossenheit auf. Er erinnerte daran, dass die SPD eine Partei der Arbeit sei. Die Sozialdemokraten wollten sich für Löhne und Renten einsetzen, die zum Leben reichen, sagte Tiefensee vor SPD-Mitgliedern.

In der nächsten Wahlperiode müsse außerdem ein besonderer Schwerpunkt auf die Bildungspolitik gelegt werden. Jedes Kind, egal welcher Herkunft, solle alle Entfaltungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bekommen. Tiefensee will zudem die Eigenständigkeit der Schulen stärken. Im Anschluss an den Wahlkampfauftakt fand eine der 23 SPD Regionalkonferenzen statt, bei der sich sieben Kandidaten-Paare und ein Einzelkandidat für den Bundesparteivorsitz vorstellen.