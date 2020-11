Entgegen der Landesregeln ist Kinder- und Jugendsport in Erfurt derzeit nicht möglich. Die Sportanlagen und Schwimmhallen bleiben nach Angaben der Stadt geschlossen. Grund sei die angespannte Corona-Lage, sagte ein Sprecher.

Alles, was im Moment nicht stattfinde, helfe, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, so Amtsärztin Winnie Melzer. In der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung ist Sport- und Schwimmunterricht weiter erlaubt.