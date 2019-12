Es war das Jahr der Juliane Seyfarth. Bei den Weltmeisterschaften im österreichischen Seefeld startete die zierliche Ruhlaerin durch. Gold im Team und Gold in der Mixed-Mannschaft - Seyfahrth war die Überfliegerin der Saison aus Thüringer Sicht und sie flog auch bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres der Konkurrenz davon. Auf Rang zwei kam Radsportlerin Lisa Klein aus Erfurt vor der Rodlerin Dajana Eitberger.

Insgesamt hatten bei der Wahl 9725 Fans, Sportfunktionäre und Sportjournalisten ihre Stimme abgegeben, so viele wie noch nie. Die Sportler des Jahres erhalten die Kristallpokale beim "Ball des Thüringer Sports" am 25. April 2020 in der Messe Erfurt.