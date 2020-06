Spaziergänger haben am Sonntag in Erfurt eine Panzergranate gefunden. Das Paar entdeckte den Weltkriegssprengkörper nach Polizeiangaben an einem Waldrand zwischen den Ortsteilen Töttelstädt und Schaderode.

Eine vergleichbare Granate wurde am Sonntag von Spaziergängern in Erfurt entdeckt. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel