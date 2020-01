Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat gegen zwei Thüringer Polizeibeamte Anklage zum Landgericht Erfurt erhoben. Ihne werde gemeinschaftlicher sexueller Missbrauch einer behördlich Verwahrten, sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung und gemeinschaftliche Vergewaltigung im besonders schweren Fall vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Die Männer sollen am 28. September 2019 eine 32-jährige Polin zunächst zum Zwecke der Identitätsfeststellung in polizeilichem Gewahrsam genommen haben. Anschließend sollen sie mit der Frau in deren Wohnung nach Marlishausen gefahren sein und sie dort nacheinander vergewaltigt haben.