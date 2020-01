Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Norden Erfurts ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchter Tötung. Behördensprecher Hannes Grünseisen sagte MDR THÜRINGEN am Sonntag, ein 26-Jähriger sei mit einem Messer so traktiert worden, dass die Klinge im Rücken abbrach. Der Mann sei jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Außerdem sei mindestens ein weiterer Mann verletzt worden.

Wie Grünseisen weiter sagte, wurden vier Männer in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft prüfe, ob ein Haftbefehl beantragt werde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren 20 oder mehr junge Männer am frühen Sonntagmorgen mit Knüppeln und Messern aufeinander losgegangen. Auch mit Betonkübeln hätten sie einander verletzt. Die genaue Größe der Gruppe und der Zeitraum der Auseinandersetzung seien jedoch bislang unklar, sagte Staatsanwalt Grünseisen. Die Polizei sei gegen 8:30 Uhr durch die Rettungsleitstelle hinzugezogen worden. Offenbar hatte jemand zuvor einen Notruf abgesetzt.

Der Ort der Auseinandersetzung Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Vermutlich habe der Streit in einem Lokal an der Lache in Erfurt begonnen und sich dann auf die Hohenwindenstraße verlagert. Allerdings liege das Motiv im Dunkeln, da die Beteiligten "nicht besonders kooperativ" seien, so Staatsanwalt Grünseisen. Die Gruppe bestehe aus Eritreern. Die Kriminalpolizei ermittelt.