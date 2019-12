Die Stadt Erfurt wird ihre Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Kowo nicht an ihre eigenen Stadtwerke übertragen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Er hob auf Antrag von SPD, CDU und Linken einen vor mehreren Monaten Beschluss dazu auf. Stattdessen sollen mehrere Grundstücke in der Landeshauptstadt an die KoWo sowie an andere Interessenten verkauft werden.

Mai 2019: Protest vor dem Rathaus gegen Kowo-Verkauf an Stadtwerke Bildrechte: MDR/Antje Kirsten Mit dem Beschluss reagierte der Stadtrat auf Proteste gegen die geplante Übertragung der Kowo an die Stadtwerke Erfurt. Eine Bürgerinitiative hatte über 1.000 Unterschriften dagegen gesammelt. Mit dem Geschäft hatte sich die Stadtverwaltung Millioneneinnahmen für geplante Sanierungen von Schulen erhofft. Der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, dass die Stadt Grundstücke für Wohnungsbau an die Kowo verkauft, und die Stadtwerke in einem zweiten Schritt die Kowo übernehmen. Dafür sollten insgesamt rund 30 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren an die Stadt fließen.

Laut dem neuen Beschluss sollen mehrere Grundstücke in der Erfurter Innenstadt an meistbietende Interessenten veräußert werden. Andere Immobilien sollen an die KoWo gehen. Davon erwartet die Stadt noch in diesem Jahr Einnahmen von rund 15 Millionen Euro.