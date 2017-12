Die Landeshauptstadt versagt ihrem Fußballclub Rot-Weiß Erfurt voraussichtlich eine weitere Finanzhilfe. Das wurde bei einem Treffen der Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats klar. Begründung: Es gebe keine rechtliche Legitimation für weitere Zahlungen. Noch kurz vor Weihnachten hatte Vereinspräsident Frank Nowag an die Stadt appelliert, dem Verein zu helfen. Gemeinsam könne man "etwas Großes aufbauen", sagte er. Konkret ging es bei den Verhandlungen um 600.000 Euro.



Laut Kommunalordnung darf der Verein nicht durch öffentliche Gelder finanziert werden. Andere Optionen seien heute gar nicht besprochen worden, sagte Michael Panse von der CDU. Es wurde nur diskutiert, was nicht gehe. Panse kritisierte Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Auf eine Frage nach einer Lösung habe Bausewein nur mit den Achseln gezuckt. Vereinspräsident Nowag äußerte sich heute nicht.

Stimmen aus den Fraktionen

"Ein Problem ist gewesen, dass die Stadt gar nicht weiss, wem genau sie hilft", sagte SPD-Fraktionschef Frank Warnecke. Denn am 20. Januar wähle Rot-Weiß eine neue Vereinsführung. Niemand könne ausschließen, dass der Verein nicht in Streit und Flügelkämpfen untergehe. Matthias Bärwolff, Vorsitzender der Linksfraktion verweist auf andere Städte wie etwa Dresden oder Chemnitz, in denen den Vereinen geholfen wurde, aber die Kommunalaufsicht anschießend feststellte, dass die Hilfen niemals hätten gezahlt werden dürfen.



Und auch die Grünen sehen laut deren Fraktionsvorsitzenden Alexander Thumfarth keinen finanziellen Spielraum für Hilfen. Leider, wie er hinzufügt, denn das neue Management des Vereins, habe sich anders als Ex-Präsident Rolf Rombach sehr um Unterstützung bemüht, sei sehr weit auf die Stadtpolitik zugegangen. Zunehmend schlechte Aussichten für den FC Rot-Weiß Erfurt Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Bereits kurz vor Weihnachten hatte Marion Walsmann, CDU-Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin, weitere Steuergelder der Stadt für den Verein abgelehnt. "Rot-Weiß ist wichtig für unsere Stadt, doch die Schulen, die Straßen und die vielen anderen Vereine und der Breitensport sind es eben auch."

Es geht um Lizenzauflagen des DFB

RWE-Präsident Frank Nowag Bildrechte: MDR / Oliver Gussor 600.000 Euro als Soforthilfe, dazu zwei mal eine Million in den kommenden zwei Jahren – das ist der noch ungedeckte Finanzbedarf des Drittligisten.

Aktuell fehlen dem Drittligisten rund 1,6 Millionen Euro, um die Saison gesichert zu Ende spielen zu können. Dieses Geld muss gegenüber dem DFB in Frankfurt als Teil der Lizenzauflagen bis zum 23. Januar 2018 nachgewiesen werden. Gelingt das nicht, droht dem Verein Punktabzug. Es ist Geld, das bei einer Buchprüfung vor einigen Wochen als Fehlbetrag festgestellt worden sei. Das alte Präsidium um Rombach habe bislang unbekannte Verbindlichkeiten beim Gastronomiebetrieb im Stadion, beim Finanzamt und bei weiteren Geschäftspartnern aufgehäuft. Das Finanzamt stunde seine Forderungen wohl bis auf weiteres.

Der Verein befinde sich am Scheideweg, hatte Nowag zu seiner Bitte gesagt. Entweder die Stadt helfe oder der Weg des Vereins führe in der nächsten Spielzeit in die vierte oder noch weiter unterklassige Liga.

Wahlen im Verein am 20. Januar