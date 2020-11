Die Stadt Erfurt will den von der Corona-Pandemie stark getroffenen Einzelhändlern entgegenkommen. Derzeit werde mit dem City-Management über mehrere Hilfsangebote geredet, die nach dem Lockdown schnell greifen könnten, kündigte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Mittwoch an. Es werde unter anderem an geringere Parkgebühren und gezielte Werbeaktionen gedacht, um dann wieder Kunden in die Innenstadt zu holen. So könnte das Parken in den städtischen Parkhäusern in den ersten beiden Stunden gebührenfrei werden.