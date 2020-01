Im "Restaurant des Herzens" in Erfurt endet nach acht Wochen die diesjährige Saison. Etwa 7.000 Essen seien in dieser Zeit an Bedürftige ausgegeben worden, sagte die Geschäftsführerin der Evangelischen Stadtmission Petra Hegt MDR THÜRINGEN.

Noch vor zehn Jahren waren es mit 13.000 Portionen fast doppelt so viele. Damals war das Restaurant des Herzens allerdings auch noch am Wochenende geöffnet. Während manche unter anderem in den Logistikfirmen rund um Erfurt Arbeit gefunden hätten, kämen andererseits immer mehr ältere Menschen. Mehr als 60 Prozent der Gäste seien im Vorruhestand oder Rentner.

An der Tafel würden jetzt jene sitzen, die nach der Wende ihre Arbeit verloren hatten und sich mit Teilzeitjobs und Zeitarbeitsverträgen über die Runden retteten. Sie hätten heute nur eine kleine Rente, sagte Hegt.

Viele Spenden für "Restaurant des Herzens"

Insgesamt sei es eine überaus friedliche Saison gewesen mit einem beispiellosen Spendenaufkommen. Seit der Eröffnung des Restaurants am 6. Dezember sei mit 68.000 Euro so viel wie noch nie in so kurzer Zeit gespendet worden.

Das "Restaurant des Herzens" wird seit 1992 von der Evangelischen Stadtmission in der Erfurter Altstadt betrieben. Bedürftige werden dort zur Winter- und Weihnachtszeit wochentags mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Das Essen wird ihnen dabei von ehrenamtlichen Helfern wie in einem Restaurant am Tisch serviert.