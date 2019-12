Mittwoch Erfurter Stadtrat entscheidet über KoWo-Verkaufspläne

Mit dem Verkauf der Erfurter Wohnungsgesellschaft KoWo will die Stadt Schulsanierungen finanzieren. Doch gegen den Verkauf regt sich Protest. Am Mittwoch will der Stadtrat über eine Aufhebung des Beschlusses entscheiden