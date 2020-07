Kommunalpolitik Kemmerich im Erfurter Stadtrat - trotz aberkanntem Sitz

FDP-Politiker Thomas Kemmerich hat am Mittwoch an der Stadtratssitzung in Erfurt teilgenommen. Das Verwaltungsgericht Weimar hatte ihm den Sitz aberkannt; das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.