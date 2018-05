Miete im Steigerwaldstadion Rot-Weiß Erfurt und Stadt einigen sich auf Stadionvertrag

90.000 Euro pro Saison plus Aufschlag, wenn mehr als 3.000 Zuschauer kommen: Der Stadtrat von Erfurt stimmte am Mittwoch dem künftigen Mietvertrag für die Rot-Weißen in der Fußball-Regionalliga zu.