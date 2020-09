Ausgelöst wurde das Verfahren durch eine Fernsehsendung. Am 17. Januar sprach ein österreichischer Langläufer in der ARD-Sendung "Die Gier nach Gold - Der Weg in die Dopingfalle" darüber, wie er sich dopen ließ. Fünf Wochen später fanden die Razzien statt, in Österreich und in Erfurt. Elf Objekte wurden durchsucht, fünf Beschuldigte vorläufig festgenommen. Ihre und die Aussagen zahlreicher Zeugen finden sich nun in den 54 Aktenordnern und in der 145 Seiten starken Anklageschrift, über die am Mittwoch, eineinhalb Jahre nach den Razzien und Durchsuchungen, in München verhandelt wird.

In einem vereisten Gefrierfach liegen sechs in Gefrierbeutel mit Reißverschluss verpackte, gefüllte, gefrorene Blutbeutel. Bildrechte: Zollfahndungsamt München Der Hauptangeklagte, der Erfurter Arzt Mark Schmidt, wird den Verhandlungssaal in Handschellen betreten. Er sitzt noch immer in Untersuchungshaft. Mit ihm auf der Anklagebank sitzen vier seiner mutmaßlichen Helfer, drei sind auf freiem Fuß.



Allen wird gewerbsmäßige und teilweise bandenmäßige Anwendung verbotener Dopingmethoden beziehungsweise die Beihilfe dazu vorgeworfen.

Ab 2011 soll Schmidt von Erfurt aus weltweit, vor allem in Deutschland und Österreich, insbesondere im Bereich des Rad- und Wintersports, systematisches Blutdoping betrieben haben. Um damit Geld zu verdienen, heißt es in der Anklageschrift. Zur Steigerung der sportlichen Ausdauer- und Leistungsfähigkeit soll Schmidt Entnahme, Austausch, Trennung, Behandlung, Lagerung und Wiederzufuhr von Blut durchgeführt haben, es geht also um Eigenblutdoping. Gelagert wurden die Blutbeutel in einem Erfurter Garagenpark.

In dieser Garage lagerte Schmidt seine manipulierten Blutbeutel. Bildrechte: Zollfahndungsamt München Zudem soll der Arzt Sportlern Wachstumshormone verschrieben haben. Missbräuchlich, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Blutmanipulationen seien nach so ausgefeilten Behandlungsplänen erfolgt, dass bei Dopingkontrollen bei Wettkämpfen und im Training über einen langen Zeitraum keine verbotenen Substanzen nachgewiesen werden konnten. Damit das alles reibungslos funktionierte, soll Schmidt ab 2014 einen kleinen Kreis Vertrauter aufgebaut haben, die das Eigenblutdoping "logistisch begleiteten". Als Fahrer oder zur Lagerung des Equipments, so die Anklage. Darunter medizinisch ausgebildete Helfer und ein Anwalt, der früher Vorsitzender des Schiedsgerichts beim Landessportbund Thüringen war und im Vorstand der Thüringer Sporthilfe saß.

Schmidt ist darüber hinaus wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Im September 2017 soll er einer Sportlerin bei ihr zu Hause Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, in Form von Plättchen gegeben haben. Den Ermittlungen zufolge gab es damals keine belastbaren Informationen über Inhalt und Wirkung des Präparates. Gegenüber der Sportlerin soll Schmidt wahrheitswidrig behauptet haben, dass das Präparat bereits an mehreren Personen getestet worden sei und es zu keiner Gefährdung käme. Kurz nach der Behandlung sollen Nebenwirkungen aufgetreten sein.

In Thüringen gab es nach Schmidts Verhaftung erhebliche Unruhe, weil die Praxis, in der Schmidt arbeitete, Kader-AthletInnen untersuchte und dafür Geld vom Landessportbund bekam. 23 Sportler aus acht europäischen Ländern sollen zu Schmidts Kunden gehören. Für sie ist das erst seit 2015 strafbar, denn dann trat in Deutschland das Antidopinggesetz in Kraft. Die Praxis von Mark Schmidt in Erfurt. Hier untersuchte der Arzt Kader-Athleten. Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Auch in Österreich werden Verfahren geführt. Das Landgericht Innsbruck verurteilte einen ehemaligen Langläufer im Januar 2020 wegen Dopings zu 15 Monaten Haft auf Bewährung. Für Schmidt geht es um deutlich mehr, bis zu zehn Jahre Haft sind möglich. Und ein Indiz für eine Verurteilung ist, dass der Angeklagte schon eineinhalb Jahre in Untersuchungshaft sitzt. Eine außergewöhnlich lange Zeit. Normalerweise muss ein Prozess nach sechs Monaten U-Haft beginnen. So will es das Beschleunigungsgebot. Doch in diesem Fall waren die Ermittlungen wohl so umfangreich, dass die Haftbeschwerden von Schmidts Anwalt immer abgelehnt wurden.

Weltweites Interesse an Prozess