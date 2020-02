Die bundesweite Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor beginnt in diesem Jahr in Erfurt. Die feierliche Eröffnung ist für den 1. März im Erfurter Dom geplant, wie Misereor in Aachen mitteilte. Die Aktion steht unter dem Motto "Gib Frieden!". Sie rückt diesmal die Arbeit von Hilfsorganisationen in Syrien und im Libanon in den Fokus. Die ARD überträgt den Eröffnungsgottesdienst ab 10 Uhr live im Fernsehen .

Mit der diesjährigen Fastenaktion will Misereor vor allem im Libanon und in Syrien helfen. Bildrechte: Misereor

Mit der Fastenaktion nimmt Misereor eine Region in den Blick, die von ethnischer, religiöser und kultureller Vielfalt geprägt ist - und unter dem Krieg in Syrien leidet, der vor mehr als acht Jahren begann. Misereor-Partnerorganisationen helfen den Menschen in beiden Ländern. So betreiben die "Schwestern vom guten Hirten" eine Klinik am Rande eines Flüchtlingscamps im Libanon. Über dem Eingang des Container-Baus steht auf arabisch: "Die Religion ist für Gott, aber die Poliklinik ist für alle da." Viele Familien mit Kindern kommen, um Hilfe, Rat oder Medikamente zu erhalten. Etwa 15 Prozent der Patienten sind Flüchtlinge aus Syrien. Aber auch viele Libanesen suchen Hilfe in der Klinik: Aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen Lage im Libanon und des sowieso schon schlechten Gesundheitssystems sind viele Behandlungen nicht mehr bezahlbar.