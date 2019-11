Keine Bundesgartenschau ohne Rosen : Am Südhang des Egaparks in Erfurt haben die Pflanzungen im neu gestalteten Rosengarten begonnen. Rund 4.300 Rosen aus 400 verschiedenen Sorten sollen dort zur Buga 2021 blühen.

Alte Züchtungen aus der DDR, Beet- und Duftrosen , bienenfreundliche Sorten und Rosen für den Halbschatten werden gepflanzt, wie der Betriebsleiter des Parks, Chris Lange, am Mittwoch sagte. Auch ein mediterraner Rosengarten mit Salbei, Kugeldisteln und Lavendel sei geplant. So könnten sich die Besucher künftig viele Anregungen für den eigenen Garten holen. Wie Buga-Mitarbeiterin Carolin Krumbholz ergänzte, kommen im Rosengarten zudem 21.000 Frühblüher in die Erde. 17.000 mehrjährige Blumen runden das Bild künftig ab.

Egapark-Betriebsleiter Chris Lange versenkte am Mittwoch eine Zeitkapsel im Rosengarten. Sie enthält unter anderem eine Tageszeitung, Geld und die Pflanzenlisten für das neu gestaltete Areal. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Sie war bei der damaligen Neugestaltung im Boden versenkt und später vergessen worden. Ihr Inhalt: alte Bau- und Pflanzpläne, eine Zeitung, eine Visitenkarte des damaligen CDU-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und etwas Geld. Damit die Grundsteinhülse nicht wieder in Vergessenheit gerät, wurde am Mittwoch eine Bronzeskulptur darüber aufgestellt: "Fuchs und Storch" des Bad Langensalzaer Künstlers Harald Stieding von 1975. "Sie passt an diesen Standort, weil dort die Nachzüchtungen einiger zu DDR-Zeiten entstandenen Rosensorten gepflanzt werden", sagte Lange. In der Hülse lagern nun zusätzlich eine aktuelle Zeitung, Geld und die neuen Pflanzenlisten. Die Rosen, die "Fuchs und Storch" künftig umgeben, wurden in einem Betrieb in Bad Langensalza eigens aus alten Beständen des Egaparks kultiviert.