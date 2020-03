Die Bundesbehörde für Stasiunterlagen in Erfurt bittet in ihrer Ausstellung "Spurensuche" um Mithilfe. Gesucht werden Informationen über Gebäude und Personen, die auf alten Stasi-Aufnahmen zu sehen sind. MDR THÜRINGEN hatte vorab eine Auswahl der in der Austellung gezeigten Bilder vorgestellt und ebenfalls um Nutzerhinweise gebeten. Jetzt können erste Hinweise zu einzelnen Abbildungen ausgewertet werden.