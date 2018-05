Erfurt: Hohe Verluste beim Steigerwaldstadion

Die Stadt Erfurt muss für ihre Multifunktionsarena in diesem Jahr voraussichtlich 1,6 Millionen Euro an Verlusten ausgleichen. Diese Zahl habe Wirtschaftsdezernentin Kathrin Hoyer (B90/Grüne) am Dienstagabend im städtischen Werkausschuss genannt, berichten Stadträte. In nicht öffentlicher Sitzung hatte sie den Ausschussmitgliedern den Rahmenvertrag mit Rot-Weiß Erfurt vorgestellt. Dieser soll am Mittwoch im Stadtrat beschlossen werden.