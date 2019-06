Die Erfurter Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Stephanie Beckert hat ihre Karriere nach vielen Verletzungsrückschlägen beendet. Dazu habe sie sich nach langem Überlegen und vielen Tränen entschieden, schrieb die 31-Jährige am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite. Ihre größten Erfolge feierte die Langstrecklerin 2010 bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver mit Gold in der Team-Verfolgung sowie Silber über 3.000 und 5.000 Meter. Die Erfurter Olympiasiegerin Stephanie Beckert beim Weltcup 2012 in Heerenveen in den Niederlanden. Bildrechte: Vincent Jannink/AP/dapd

"Es war ein unfassbar schönes Erlebnis, auf das ich unglaublich stolz bin und immer wieder gerne zurückblicke"», erklärte Beckert. "Es ist schwer in Worte zu fassen, was für ein unglaubliches Gefühl es ist, sich diesen Traum erfüllt zu haben", meinte sie mit Blick auf den Gewinn der drei Olympia-Medaillen. Daran konnte die einstige WM-Zweite in den folgenden Jahren auch wegen zunehmender gesundheitlicher Probleme aber immer seltener anknüpfen.

Karriere-Ende lange überlegt